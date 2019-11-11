伊朗與俄羅斯今天在波斯灣沿岸的布什爾、伊朗唯一一座核電廠的第2座核反應爐啟動新階段建設工作。根據2015年簽署的核協議，俄羅斯負責向伊朗提供核反應爐所需的燃料。

伊朗原子能組織（AEOI）首長沙列西（Ali Akbar Salehi）與俄羅斯國營核能企業（Rosatom）副主席拉柯辛（Alexander Lokshin）出席動工典禮，以混凝土灌入核反應爐基座展開新建設工作。

這座核反應爐位在德黑蘭以南約750公里的布什爾（Bushehr），是2017年以來正式興建的兩座機組其中之一。

伊朗與包括俄羅斯在內的6個世界強權於2015年簽署具有里程碑意義的核協議，限制德黑蘭當局發展這類核反應爐及核燃料的生產，但協議中並沒有要求伊朗停止使用核能發電。

沙列西在典禮上表示：「長遠來看，直到2027至2028年，當這些計畫完工時，我們將擁有30億瓦的核電廠發電量。」

伊朗一直尋求透過開發核電設施，來減少對石油和天然氣的依賴。

根據伊朗原子能組織，俄羅斯在布什爾建造發電量達10億瓦的核反應爐於2011年9月開始運作，預計未來將建造第3座反應爐。

按照核協議內容，俄羅斯提供伊朗用來發電的核反應爐所需的燃料。

核協議旨在確保伊朗長期飽受爭議的核子計畫不會用在軍事用途，但自從美國2018年5月單方面退出核協議，並重新對伊朗實施嚴厲制裁以來，這項協議的存續備受威脅。

伊朗在核協議中的預期利益遭到剝奪，因此德黑蘭當局自今年5月起分階段中止履行核協議承諾，作為回應制裁的手段。

(中央社)