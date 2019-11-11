國安局長邱國正上午在立法院針對2020總統大選候選人維安工作進行專案報告，邱國政表示，特勤中心將會針對正、副候選人及其配偶，量身訂做除了具有防彈以外，還有防刀刺的3A等級防彈衣，提供候選人在造勢場合以及掃街時戴，以免遭到有心激進人士攻擊。

有立委質疑，從韓國瑜競選市長期間就如影隨形，強勢維護韓國瑜安全的護衛隊，在韓國瑜登記成為候選人，國安局特勤中心維安編組進駐之後，是否還是容許護衛隊負責韓國瑜人身安全?

邱國正對此表示，維安特勤任務有一致與完整性，因此未來將會完全由特勤中心接手，部會讓外人進入。不過邱也語帶保留的表示，已經由副局長胡木源國民兩黨進行進行溝通協調，並對相干的安維工作進行演練，因此不會發生有特勤人員被排除在近身維安任務的狀況發生。

據了解，屆時韓國瑜的護衛隊，有可能僅被允許在內衛區隨扈與與中衛區憲兵，不可能讓護隊隊進入到侍衛區內，以免權責不清。邱國正強調，只要說好負責的區塊、距離，應該不會發生這種問題，安維工作絕對不是三言兩語就搞定，一定要一步一步來。

(中時電子報)