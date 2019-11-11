隨著外送取餐APP越趨普及，許多人願意多花一點錢省去買飯的時間，同時也造成許多想多賺外快的朋友，相繼擁入外送公司當外送員。不過在這轉變下，也同時造成買賣糾紛等事件頻傳。近日有位民眾抱怨點外賣時遇到「心態不正確」的外送員，讓他感受很差，表示，「這是我最後一次叫外送」。

該名點餐用戶在臉書粉絲專業《靠北熊貓》上寫說，他遇到一件很「傻眼」的事情，雖然不能以偏概全，但經過此次叫外送經驗，他下次不會再點此家APP了。他表示，那次叫了大約100元初頭的餐點，外送員將餐點送到後，他便拿準備好的200元給外送員找，不料外送員卻埋頭直翻包包，不一會兒，抬頭對他說「沒零錢找」。

此時客人給他2個選項，1是他就不取餐，2是請他去外面找錢再拿來給他。沒想到外送員竟吐一句「我聽同事說，你們不是都會給小費。直接給我不就好？」這令原PO當場爆氣，怒回「再不找錢，就報警！」眼看吃閉門羹的外送員，只好翻出包包裡的零錢找給客人。

原PO補充，他認為是態度的問題，如果外送員真的沒有零錢，也應該願意多跑一趟去超商或其他地方換錢，而不是耍這種伎倆騙小費。如果今天他二話不說去換零錢，那麼原PO也不會跟他計較太多。經過這次不愉快經驗，原PO事後寫信給外送公司投訴該名外送員，並表示，他仍相信有專業盡責外送員，但這次是第一次，也是最後一次抱怨了。

(中時電子報)