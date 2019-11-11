雲林縣危橋。（雲林縣議會誠信聯盟提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣危橋。（雲林縣議會誠信聯盟提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣議會誠信聯盟黨團上午質疑嘉義縣南方澳大橋倒塌的第一時間，並未提報危橋，卻獲3億8000多萬中央經費補助，認為危橋不分藍綠，要求中央盡速核定雲林危橋改建所需的2億多元補助，讓縣民有安全的橋梁走。縣長張麗善也說，縣府10月初便提報了危橋改善計畫，但迄今未獲關愛，但願中央一視同仁。

蔡東富指出，雲林縣內高風險橋梁有16座，且全在沿海地區，是全國最多的，目前已有8座封閉，但有的是公所轄屬，公所根本無錢可改建。

縣工務局長汪令堯說，當初嘉義提報0座，雲林提報16座，封8座，台西13號橋預計年底可以發包，明年4月底就能完成，其餘經費中央正在核定中。

黃文祥、林岳璋、林深、吳惠蘭等表示，危橋申報第一時間嘉義縣是0座，行政院長蘇貞昌到嘉義，卻一口氣核定9座通過3億8000多萬元補助，雲林已經封了8座，例如台西13號橋，造成漁民不便，而雲林總共只需2億1000多萬元，且很迫切急需改善，卻還未有下文，雲林又不是二或三等公民，也是有繳稅金？

張麗善表示，自10月1日第一時間申報後，縣府一直在期待中央關愛的眼神，但迄今沒消息，殷盼中央不分藍綠，在建設經費上能一視同仁。

誠信聯盟議員質詢後與國民黨議員李明哲、張麗善等一同開記者會，疾呼中央全額補助。

(中時 )