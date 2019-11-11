國民黨主席吳敦義考慮自列不分區立委安全名單，外界認為吳不可能只當陽春立委。吳上午向媒體回應此事時說，「請大家不要這樣猜測」；至於黨內有人指吳若未當立院龍頭，會辭去不分區，吳說：「我不會講這種話，但是我自然會有自己的想法。」

吳敦義上午出席1111人力銀行舉辦的製造業暨營建代銷類幸福感調查記者會暨頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，心情顯得相當不錯，對媒體的聯訪侃侃而談。

對於是否有黑道想擠入不分區名單？吳敦義一再表示，國民黨會很謹慎，「到現在還沒有發表，就是每一位我們都會考慮，他對國家社會會不會有貢獻？過去資歷是不是足以擔任立委？也就是國會議員職責。」

媒體追問吳是否不可能只當陽春立委？吳敦義說：「請大家不要這樣猜測」，表示他過去也選過立委，第5、6、7屆都是南投縣選出的立委，而後才在國民黨接任第一副主席兼秘書長，才有2008年大勝，到 2009年八八水災發生後，馬英九總統懇託他接行政院的工作，才轉入行政院長，並於第二任成為馬的搭檔，做副總統。

吳敦義強調：「我的閱歷都是人民給我的機會、栽培我，我應該好好報答社會、報答人民，所以我絕不會找不適當人選，一定會很認真、很謹慎。」他也感謝大家的關心。

對於黨內有人指吳若進立法院後，沒當立院龍頭就會辭掉立委一職？吳說，他不會講這種話，但是他自然會有自己的想法，這是自然的事情。

(中時 )