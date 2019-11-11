國小男童負氣離家警即刻救援尋人。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名家住桃園市平鎮的11歲江姓男童，因父母限制他玩手機的時間，10日上午與父母發生爭吵後便負氣離家，家屬發現林童失蹤，心急如焚的去派出所報案，經過警方密集搜尋男童下落，終於在11日凌晨，於轄內某公園的溜滑梯內發現林童，所幸安然無恙。

宋屋派出所副所長黃冠貿表示，林童因與家人發生爭吵，才會負氣離家，家屬晚間發現他失蹤，急得像熱鍋上的螞蟻，同仁知道原委後先是安撫家屬的情緒，並立即通報線上巡邏警網加強協尋。

警方跑遍轄區內醫院、公園或學校等林童可能停留的處所，終於在平鎮區廣成公園內發現林童穿著外套，而林童正縮著身體的躲在溜滑梯內睡覺，林童看到員警，完全沒了離家出走的倔強脾氣，立即紅了眼眶放聲大哭。

因早晚溫差過大，凌晨氣溫驟降，員警怕林童長時間在外會有失溫的情形，立即準備暖和的衣服及飲品給林童保暖，林童的母親接到員警通知趕到派出所，看到林童安然無恙，總算是放下心中的大石，除向警方道謝外，林童也抱著母親大喊再也不敢離家出走了。

(中時 )