香港被槍傷青年 完成手術情況危殆 11:122019/11/11 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警員向示威者開槍過程。（圖／互聯網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今早西灣河站外，發生警員開槍事件，2名青年受傷送院。據港媒「星島日報」報導，其中一位青年腹部中槍，右肝被子彈割傷，接受手術後，現時情況危殆。 事發在今早約7時多，多名黑衣人在西灣河站外聚集，以雜物堵路，有交通警到場到場制服示威者糾纏期間，警員近距離向一人開槍，之後再傳出兩下槍聲，懷疑中槍青年隨即倒地，一名女子上前理論時，被警方噴胡椒噴霧。 (中時 ) #青年 #西灣河 #香港 #警員 #中槍 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京落重藥，港府對症下藥 04:102019/11/07 時論廣場 韓與科技青年座談 強調學貸全吸收 15:392019/11/07 政治 香港恒指收漲0.57％ 尾盤一度拉升逾300點 16:312019/11/07 財經 龜山菜鳥警建功 抓詐欺、阻詐騙、尋老人都有份 19:312019/11/07 社會 港議員街頭遇刺 中聯辦譴責 04:092019/11/08 兩岸新聞 1450臥底？青年座談會 韓驚問：戴口罩是怎樣 12:292019/11/09 政治 不滿取締攤販 8旬翁持鐮刀要砍警 15:092019/11/09 社會 青年趨勢論壇開幕 陳建仁：盼青年成各國交流橋梁 15:382019/11/09 政治 台灣1／5的人當志工 教育部促青年走到國際 09:462019/11/10 生活 反對派、軍方逼宮 玻利維亞總統宣布辭職 重新大選 22:222019/11/10 國際 兩岸熱門新聞 香港三罷再起！港警疑開3實彈 2青年中槍倒地 - 兩岸 香港被槍傷青年 完成手術情況危殆 - 兩岸 龍江和牛 一頭牛售價媲美一部車 - 焦點新聞 - 旺報 陸前首富之子 禁搭老爸私人飛機 - 兩岸要聞 - 中國時報 川普再變卦稱不撤關稅 A股三大股指下挫逾1％ - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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