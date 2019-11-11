今早西灣河站外，發生警員開槍事件，2名青年受傷送院。據港媒「星島日報」報導，其中一位青年腹部中槍，右肝被子彈割傷，接受手術後，現時情況危殆。

事發在今早約7時多，多名黑衣人在西灣河站外聚集，以雜物堵路，有交通警到場到場制服示威者糾纏期間，警員近距離向一人開槍，之後再傳出兩下槍聲，懷疑中槍青年隨即倒地，一名女子上前理論時，被警方噴胡椒噴霧。

(中時 )