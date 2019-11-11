宜蘭南方澳跨港大橋10月1日斷裂，造成6人死亡，港務公司董事長吳宗榮因此下台，但內部提交的懲處報告，並未追究過去人員因此被退，一個月內再提報告。有藍委質疑，交通部長林佳龍要追究基層過錯，自己卻不願負起政治責任，「千錯萬錯都是別人的錯」，林佳龍解釋，事件後他承擔搶救、復原、重建的工作，絕無不負責情形。

南方澳大橋斷橋拆除工作本月5日已完成，針對斷橋事故，港務公司內部提出檢討報告予懲處建議，但名單沒有擴及到點交時期，內容不夠完整，林佳龍表示，有要求進行補充與更改。

立法院交通委員會今邀集林佳龍列席報告並備質詢。立委顏寬恆表示，斷橋事故造成6死多傷，社會成本極大，卻只有港務公司董事長吳宗榮「被請辭」，對比去年發生普悠瑪事故後，當時的交通部長吳宏謀立刻提出辭職以示負責，可說是相當明快果決。

顏寬恆表示，林佳龍針對斷橋事件，一再對外宣稱要嚴加追究，那是否覺得自己也應比照辦理？還是說讓吳宗榮下台就平息事故，「千錯萬錯都是別人的錯」，質疑林佳龍是否也應政治負責。

林佳龍表示，港務公司行政調查報告將在一個月內出爐，強調他「有承擔責任」，包括事故後的釐清、救災、復原、重建等工作，而運安會、檢調單位也同步在調查中，面對顏寬恆詢問「對於自己是否負責有無決定？」他則表示「等檢討報告出來」。

(中時 )