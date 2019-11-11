2020選戰進入倒數，藍綠兩黨頻拜票尋求支持。民進黨副秘書長羅文嘉呼籲政黨票應集中給民進黨，而非投給小黨，若達不到5%就造成浪費。對此，有網友問及，兩個月前就開始喊會不會太早了？「有人知道為什麼這次民進黨會這麼早喊嗎？」網友則回應稱「不分區這麼慘！不早點喊怎麼行？」也有網友冷回「選民真的還吃這套嗎」。

據《中央社》報導，羅文嘉昨到台中幫民進黨籍立委何欣純站台時提及，這次選舉政黨票多很多政黨，若投的黨是小黨，得票沒超過5%，就浪費這些票了，羅文嘉呼籲政黨票集中投給民進黨。

網友liunwaiqoo在PTT發文指出，2016年民進黨是大概選前10幾天才開始疾呼「集中選票」，結果羅文嘉秘書長在離投票還有兩個月前就在喊了！他問及，一直以為大概要選前半個月民進黨才會喊的，「有人知道為什麼這次民進黨會這麼早喊嗎？」

對此，網友紛紛表示「選民真的還吃這套嗎」、「賴10/18就喊話了，小黨不能監督大黨」、「為了選票」、「不分區名單還沒出來是要集中什麼？」、「不分區這麼慘，不早點喊怎麼行？」

(中時電子報)