今有一總統民調出爐，結果顯示，總統蔡英文以45.7％的支持度，遙遙領先國民黨總統候選人韓國瑜的33.7％，兩人的差距再度擴大到兩位數。不過，雖然韓國瑜的支持度維持落後態勢，但依舊維持三成鐵票支持度，沒因南港買房案的影響而有所下跌。

據《ETtoday新聞雲》今公布民調顯示，蔡英文以45.7％的支持度，遙遙領先韓國瑜的33.7％，兩人的差距再度擴大到兩位數。對照10月底的民調，蔡英文為42.1%，韓國瑜為33.1%，顯示蔡韓兩人支持度都有所增長，蔡英文上漲3.6個百分點，韓國瑜為0.6個百分點。

此分民調是《ETtoday新聞雲》民調中心於2019年11月1日至11月7日進行，成功訪問4,451位20歲以上選民，信心水準為95%，抽樣誤差為正負1.47%。

而此民調引人注目的是，調查期間正值韓國瑜買房案爆發之際，但韓民調沒有因而下跌，反而微幅增加0.6個百分點，始終維持三稱支持率，沒有因買房案而受到影響。

(中時電子報)