(12:03更新內文)民進黨立委林俊憲今日於立法院中興大樓召開記者會。林俊憲指出，國民黨總統提名人韓國瑜曾說莫忘世上苦人多，但韓國瑜卻炒房讓年輕人痛苦不堪。林俊憲說，韓國瑜買南港豪宅，透過民代，向台肥多貸兩成，林俊憲表示，請韓國瑜解釋清楚。

上週有媒體爆料指出，2011年韓國瑜透過妻子李佳芬閨密高美蘭，去買南港日升月恆豪宅，總價7200萬。

林俊憲說，當時韓國瑜買的是預售屋。照規定能貸款7成，但後來碰到馬政府打房，因此後來只能貸到5成。而台肥的業主保障條款第九條第二項第三款，也提到不足7成部分，買方須自行負責，且購屋契約也規定，若逾期繳款達兩個月，房價15％的違約金沒收，金額約1080萬。

林俊憲表示，2014年11月15日，韓國瑜寄出存證信函，要求台肥貸款2成房屋款。2014年12月11日，台肥寄出2成房款繳款通知給韓國瑜及其他住戶，要求12月26日前繳清2成貸款，否則依約沒收15％房款。2014年12月16日，台肥針對國瑜11月15日所寄存證信函回函，拒絕韓國瑜貸款2成房屋款要求。2014年12月24日，炒房團找上台北市議員A開協調會，主張12月26日繳款期限無效。2015年1月23日，再次找上議員A開協調會，要求台肥借款2成房貸。2015年1月30日，炒房團另外找台北市議員B開協調會。2015年4月9日，台肥大轉彎同意貸款2成房款給韓國瑜，金額是1438萬，分20年償還。讓炒房團免於被沒收15％違約金。

林俊憲說，韓國瑜主要都是透過高美蘭在處理炒房的事情，協調會也是由高美蘭出席。

林俊憲指出，依公司法第十五條規定，台肥不可以任意借款給他人，只能短期借款給有往來的公司行號。而且依公司內規，借款以一年為限。借款必須經由董事會同意。但這個案子中，台肥一共借出13億，而且沒有提報到董事會，公司財報也沒有揭露，嚴重損害公司及股東權益。

林俊憲表示，大部分的資料GOOGLE都查的到，且並未曝光韓國瑜的身分證字號等個資，因此沒有違反個資法的問題。林俊憲也在記者會最後具體要求，請韓國瑜說明有沒有簽預售屋的購屋登記。也請台肥最大的公股股東農委會去調查，為何台肥可以任意貸款。

(中時 )