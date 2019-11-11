台中財神廟與中華民國中央造幣廠聯合限量發行財神銀幣讓全台發大財

「台中廣天宮 財神開基祖廟」是台灣中部知名的財神廟宇，是全台灣的求財信仰中心，廟內供奉著全世界第一尊、歷史最悠久、位階最高、唯一由皇帝頒旨雕刻的財神爺神像金身，與中國民國中央造幣廠聯名合作鑄造庚子鼠年限量銀幣「一錠銀」及「穿金戴銀」限量發行，即日起已開放預訂。
在中國的歷史文化之中「金」與「銀」就是財富與健康、保平安的象徵，古人云：『金可壓驚、銀可避邪、玉保平安』，所以在古代皇室貴族配戴金飾與銀飾，除了代表身份地位，更是為了發財、保平安。
台中廣天宮 財神開基祖廟將於2020年發行庚子鼠年精鑄生肖銀幣，為「龍虎銀」套幣系列的第一枚，首批發行兩千套，分別為純銀精鑄銀幣「一錠銀」以及鍍金精鑄銀幣「穿金戴銀」，由國家級的中央造幣廠品質保證，每一枚銀幣為含銀千分之999，限量發行。
該枚銀幣正面圖像為全世界第一尊、歷史最悠久、位階最高、也是唯一由皇帝頒旨雕刻的「四川峨嵋 財神開基老祖」神像金身，象徵著財神護佑，下方標示限量的流水序號，每一枚銀幣都是獨一無二的，背面圖像為「鼠到發財」，圖案中描繪著子鼠體型圓潤、毛豐亮澤，不斷搬運著元寶與錢幣，象徵著在鼠年可以財源滾滾、收穫豐碩，讓新的一年都可以數（鼠）到發財。
台中廣天宮主任委員張智皓說：「財神爺特別指示【龍虎銀系列：一錠銀、穿金戴銀】一定要由生產國家錢財的中央造幣廠製作，中央造幣廠承製完成後，恭請台中廣天宮 財神開基祖廟的財神開基老祖開壇演化加持，護佑眾生平安發財。「一錠銀」結緣功德金為3600元，有了「一錠銀」的護佑，就可辟邪鎮煞，人生一定贏，「穿金戴銀」結緣功德金3988元，有了「穿金戴銀」的護佑，即有眾神護持，今生穿金又戴銀，「一錠銀」與「穿金戴銀」套幣結緣功德金為7200元，擁有套幣就有如眾神護持、辟邪鎮煞，也只有真金白銀，才能富貴滿盈，限量發行兩千套，如果有想要結緣的信眾們一定要提早預訂。」
台中廣天宮 財神開基祖廟
地址：台中市北屯區遼陽五街131號
聯絡電話：04-22434146
(中時電子報)
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