跆拳道協會紛爭不斷，前理事長吳兩平日前因遭協會罷免，由副理事長張火爐代理理事長一職，但跆協監事、「體育監督聯盟」祕書長趙安華認為張火爐去年監事會議前，未積極處理吳任內的協會爛帳，涉及背信，今早赴台北地檢署告發張火爐涉嫌背信罪。

中華民國跆拳道協會10月26日召開理事會，通過罷免理事長吳兩平，創下首位奧亞運特定體育團體理事長遭罷免成功事例，副理事長張火爐11月8日帶領理、監事赴跆協辦公室接管，張並擔任代理理事長。跆協預計16日選出新任理事長。

趙安華指出，去年6月跆協在召開臨時監事會議前，他掌握吳兩平上任半年，讓跆協透支千餘萬元，帳目不清的事證，認為吳及余姓祕書長應分別賠償跆協900萬、200萬元，並自行辭職下台，張火爐邀他及吳、余等人共同商議處理事宜。其中余願賠償溢領10萬差旅費並辭職，吳則否認並不願辭職。

趙安華稱，張當場裁示余賠償及請辭，吳則將400萬周轉金入帳沖銷即可，並請他不要於監事會議上追究此事，他認為張當時擔任協會副理事長，竟未依職權追究協會疑遭挪用款項，涉嫌背信，因此今天向地檢署告發。

(中時 )