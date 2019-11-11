北市士林區咖啡廳及速食店，近來民眾皮包竊案頻傳，台北市刑大肅竊組成立專案小組後發現，一名陳姓慣竊身影，經分析，發現陳嫌行竊速度都不超過5秒，而且身影經常出現在案發地附近，今天趁他在找尋下手目標時，終於將其逮捕到案，警方查出，陳嫌今年已連犯72案，目前還在清查當中。

北市刑大刑事技正孫福佐表示，士林地區日前發生多起「5秒偷包賊」案件，受害民眾相當多，肅竊組立刻成立專案小組，統計分析犯案的時、地及犯嫌特徵，並配合大數據資料，鎖定一名陳姓男慣竊涉有重嫌。

專案小組經多日前往陳嫌出沒的地點埋伏，果然發現陳嫌身影，於是一路跟監，趁陳男再度行竊皮包之際當場逮捕。據了解，陳嫌平日流連在多間咖啡店、速食餐飲店或捷運地下街商家等，常趁民眾疏於戒備時，迅速下手行竊民眾皮夾，犯案行徑囂張，今年已遭北市警查獲72案。

但警方清查後，發現陳嫌還涉及另10餘件竊案，陳男到案後坦承犯行，目前已移送台北地檢署偵辦。

(中時電子報)