禿子、燕子去年底一舉選上直轄市長，對韓國瑜直攻總統府，台中市長盧秀燕曾強調，國民黨要勝選，必須團結。（盧金足攝）

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手為前行政院長張善政，「國政配」成形，張善政去年9月曾來台中為中彰投雲縣市長首長站台，身負決戰中台灣的重任，台中市長盧秀燕對「國政配」成形的看法？盧今日並無公開行程，對此，台中市政府新聞局長黃國瑋表示，「我們一向秉持市政優先，尤其現在是議會質詢期間，對於政治與選務問題，我們沒有評論」。

2020總統大選剩下最後60天，盧秀燕還未公開表態是否擔任台中市競選總部主委，表示為了民黨勝選，一定要團結，她在那個位子都可以。

韓國瑜今天公布副手為張善政，張善政曾在盧秀燕參選市長時，專程來台中為空汙等問題為盧秀燕在國民黨台中市黨部舉行助選記者會，與盧等人提出對抗空汙保護健康方案，帶動中部縣市長選情新高。

明年1月總統及立委大選，盧秀燕扛起台中市選情重任，如何將這次市長選舉大贏20萬票的氣勢再發威，盧秀燕因身為台中市長職責，檯面上低調，以市政為重，不多作發言，但實際行動力挺，也為提名立委沈智慧等人站台，執政成效佳，就是最佳的輔選利器。

對「國政配」組合，盧秀燕低調未公開發言，由新聞局長黃國瑋回應「我們一向秉持市政優先，尤其現在是議會質詢期間，對於政治與選務問題，我們沒有評論」。

(中時 )