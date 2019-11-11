對韓張配樂觀其成 張麗善：張善政對國政很嫻熟

對於韓張配，雲林縣長張麗善樂觀其成，指張善政擔任韓國瑜國政總顧問，對國政很嫻熟。

張麗善說，張善政在擔任行政院長時非常體恤民意，非常了解民意，很接地氣，大家都很期待韓張配，今天終於「修成正果」，期待明年1月11日能順利讓他們當選正副總統，帶領台灣走上國際，走進世界。

(中時 )