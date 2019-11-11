對韓張配樂觀其成 張麗善：張善政對國政很嫻熟 11:472019/11/11 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣長張麗善對韓張配樂觀其成。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對韓張配樂觀其成 張麗善：張善政對國政很嫻熟 對於韓張配，雲林縣長張麗善樂觀其成，指張善政擔任韓國瑜國政總顧問，對國政很嫻熟。 張麗善說，張善政在擔任行政院長時非常體恤民意，非常了解民意，很接地氣，大家都很期待韓張配，今天終於「修成正果」，期待明年1月11日能順利讓他們當選正副總統，帶領台灣走上國際，走進世界。 (中時 ) #張麗善 #張善政 #韓國瑜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 10:132019/11/07 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 新聞透視》看齊連戰 挺韓勝選才是王道 04:102019/11/09 政治要聞 韓國瑜越黑越強 網：黑韓時刻還演得下去嗎？ 08:102019/11/09 政治 高市競總授證 韓：高雄8席立委全上 將轟動全台 15:362019/11/10 政治 韓國瑜高市競總授證 許崑源：下個月民調贏5％ 16:562019/11/10 政治 張善政任韓副手 廖泰翔：沒有加分只是善後 10:252019/11/11 政治 政治熱門新聞 蔡政府狂講這兩字！李天鐸爆氣怒轟 - 政治 小英造勢場竟送這個 民調專家：2020最駭人轉變！ - 政治 獨派挺蔡英文 人潮真讓人意外 - 政治 【綠營神鵰俠1】可不可以再傳一張？ 小英後援會長狂貼大屌照 - 政治 韓公布副手 賴清德對「他」心存感激 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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