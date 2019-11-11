朱立倫（右）到雲林為張嘉郡助選（左），同時行銷口湖烏魚子。（張朝欣攝）

前新北市長朱立倫11日前往雲林縣為立委參選人張嘉郡助選，2人一起烤烏魚子行銷口湖鄉烏魚子，被問及韓張配，朱強調「其實從頭到尾張院長都是韓市長最佳的選擇」，大家一起努力打贏明年的選舉。

朱立倫11日上午10點許抵達口湖鄉海中寶烏魚子加工廠，與張嘉郡一起醃製、火烤烏魚子，朱表示口湖地區的烏魚子品質優異全國聞名，請客人吃時都切得特別大塊、特別厚「南部的吃法很豪邁」、「產地不怕人吃」。

張嘉郡則說自己是口湖烏魚子的代言人，口湖地區的烏魚子參加全國比賽年年得獎，冬天到了民眾除了享用烏魚子，也可以選購烏魚膘、烏魚胗進補一下，用烏魚肉煮米粉更是一級棒。

朱立倫被問及韓國瑜宣布由前行院長張善政擔任副手一事，表示今天是韓張配成形的好日子，他對此充滿祝福，不談韓國瑜之前曾經有什麼樣的考量，其實從頭到尾張院長都是韓市長最佳的選擇，希望大家一起努力，打贏明年的選舉。

(中時 )