◎拚國政選「國政」 韓國瑜宣布：張善政任副手

國民黨總統參選人韓國瑜今（11）日正式宣布副手人選，一如外界預料的「國政配」，副手是國政顧問團總召張善政，韓說，兩人都熱愛中華民國，擔憂台灣前途與未來，會一本初衷為人民打拚，這是我們跟人民許下最神聖的諾言，最後高喊「國政領航，台灣起飛」，士氣相當高昂。

◎賴清德：不管韓副手是誰 一定要嚴陣以待

前行政院長賴清德11日到台中市進行輔選，上午10點陪同第二選區立委參選人陳柏惟在沙鹿掃街。針對韓國瑜上午將公布副手人選張善政，賴清德表示，民進黨為守護台灣、捍衛民主，在2020總統大選，不管韓國瑜市長最後選的候選人是誰，一定要嚴陣以待，「盡我們的全力，達到蔡英文總統順利當選，立委選舉可以過半的選舉總目標」。

◎斷橋案要追究前朝 藍委：千錯萬錯都別人錯

宜蘭南方澳跨港大橋10月1日斷裂，造成6人死亡，港務公司董事長吳宗榮因此下台，但內部提交的懲處報告，並未追究過去人員因此被退，一個月內再提報告。有藍委質疑，交通部長林佳龍要追究基層過錯，自己卻不願負起政治責任，「千錯萬錯都是別人的錯」，林佳龍解釋，事件後他承擔搶救、復原、重建的工作，絕無不負責情形。

◎吳德榮：周四凌晨變天

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，14日凌晨鋒面快速掠過，其結構不紮實、伴隨鬆散雲層；但因東北季風南下，北台灣天氣明顯轉變，氣溫下降、有局部短暫雨；其他地區影響小。

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(中時電子報)