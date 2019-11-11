夜市是許多遊客喜歡的景點，但商圈經營不易，市議員邱素貞、謝明源、蕭榮澤、陳淑華11日聯合質詢時，要求經發局加強商圈軟硬體建設，積極行銷不同的特色與風格，打造觀光夜市新風貌，吸引人潮，帶動當地商機。

經發局長張峯源表示，對於夜市、商圈管理主要有二個方式，包括交通、環境、動線、明亮度等軟硬體輔導管理，另一個，則是針對夜市、商圈的特色進行整體行銷，介紹特色創意美食的指標，進一步帶動夜市觀光人潮與商機。

市議員邱素貞說，「台中市攤販集中區設置管理自治條例」105年公布施行以來，截至目前，依據這項自治條例取得營業許可的道路行攤販集中區有9場、路外型攤販集中區有幾場4場，台灣夜市享譽國際，是許多觀光客必到景點之一。

但，部分夜市因多元性不足、攤販重疊性高，千篇一律，沒有新奇東西，以及環境髒亂、交通壅塞問題，無法吸引人潮，有的因此關門。

位在南區國光路到台中路之間的「忠孝夜市」，已超過一甲子，商圈內擁有不少的排隊小吃攤及美食餐廳，去年10月核准新設成立「忠孝路觀光夜市」，但管委會沒有相關經費投入改善軟硬體設施，邱素貞要求經發局加強軟硬體建設，包括設置大型入口意象、監視器設備、遮陽設施、改善攤招、油煙防制設備，以及環境清潔、垃圾處理、導覽手冊製作、舉辦宣傳活動等面向，積極行銷商圈不同特色與風格，帶動當地商機。

謝明源說，商圈、夜市的繁榮，需要政府當領頭羊用心帶動，台中有好幾個歷史悠久且名聞一時的夜市，如中華路夜市、忠孝夜市等，後來因爲時空環境、消費習慣的改變，而不見從前的盛況，非常可惜，這些都是台中極富潛力的觀光資源，要求經發局要全力協助、推動商圈及夜市的發展，並與相關局處結合，如交通局、觀光旅遊局等，營造夜市商圈的亮點，一同行銷商圈、帶動商機。

(中時 )