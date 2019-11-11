「退休後不愁吃穿」是許多人夢寐以求的生活，但是在薪水越來越薄的情況下，如何能不影響開銷、又盡早存夠退休金？專家透露，有一套懶人法則，只要花費依循「4%原則」，就能更快靠近樂活退休的夢想！

知名外資證券分析師楊應超指出，他退休後花了3年研究出如何存到夠用的退休金，他接受媒體專訪時表示，每個人花錢的方式不一樣，當然需要的退休金也不一樣，他根據美國流行的「FIRE」理論找出一套可靠的「4%法則」，也就是退休後每年的生活花費，只能占全部退休存款的4%。

他舉例退休後若一年需花費40萬元，退休前就得先存到1000萬元；若想更保守一點，則可以退到3%，也就是退休者若一年花費40萬元，退休金就先要存夠1千333萬元。

美國財務專家韋斯莫斯以1929到2010年實際數字驗證，遵循這個法則，有70%的人退休後錢可以花超過50年，最差的也可以撐29年。如果真的很怕坐吃山空，可以減縮到每年只花存款的3%到3.5%，若再加上投資得宜，甚至有人不愁吃穿，還能一路花到掛。

此外，楊應超也提出實踐「4%原則」的理財4要訣：

1. 記錄每一筆花費，確切掌握自己每年花費多少、需準備多少退休金。

2. 錢用在刀口上，該省則省，不當冤大頭。

3. 設定短、中、長期目標，並定期回顧審查。

4. 分散風險，最好能建立多方收入來源，不要將雞蛋全放在同一個籃子裡。

(中時電子報)