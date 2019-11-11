香港科技大學22歲學生周梓樂4日凌晨參加反送中示威活動期間突然自停車場3樓墜樓，最終傷重不治，該事件再次激起港人不滿情緒，不過在港大陸學生卻深感威脅，擔憂香港的反陸情緒將讓自己身陷安全危機，港媒報導，大批陸生已漸漸逃出香港。

香港科技大學學生周梓樂在抗議活動中墜樓身亡，香港學生為他弔唁。

香港《南華早報》報導，周梓樂墜樓身亡後，香港科技大學5日畢業典禮上，校長史維一度中斷典禮，請全場起立默哀，他神情哀傷並數度拭淚，不過6日下午，科大校園內才有一名鄭姓大陸學生遭黑衣人包圍爆打。

據北京新浪網報導，當晚鄭姓學生著白衣參加學校論壇，希望校園恢復平靜，他離場時突遭一名女子辱罵，其他黑衣學生也群起起鬨，之後一名在他附近的黑衣男子突然倒地，大喊是鄭生將他推倒，導致鄭生突遭其餘黑衣人包圍、拳打腳踢，更搶走他身上的錢包、身分證件等，陸媒指，鄭姓學生全程手插口袋，並未有推人動作。香港科大8日下午發布緊急公告，警告師生暴力已進入校園。

大陸學生對科大校方的作法感到不滿，他們認為學校對待港生及陸生有雙重標準，一名馮姓博士生表示，校長史維公開為周梓樂哭泣弔唁，卻隻字未提挨打的鄭姓陸生，另一名李姓陸籍博士候選人也不滿校方的冷淡及漠不關心，更擔心自己今後的人身安全。

香港自6月爆發反送中運動以來，除了陸資企業被狠砸，在港大陸研究人員也成鎖定目標，上周五香港科大電子工程系一名陸籍教授的辦公室也被抗議人士狠狠砸爛，在港陸生據此相信他們將成為攻擊的下一個目標。一名匿名陸生表示：「我不想成為下一個遭當地學生侮辱、毆打、甚至被迫道歉的大陸學生。」

隨著衝突愈演愈烈，許多陸生開始擔心學校能否確保他們的安危，他們也開始思考要不要繼續留在香港，目前已知已有十多名香港科大陸生已經離開或計畫離開香港，當中許多人返回大陸，也有人計畫新學期到國外交換。

(中時電子報)