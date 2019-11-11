國民黨總統參選人韓國瑜宣布與國政顧問團總召張善政搭檔，參選正副總統。曾說過不會擔任別人副手的張善政，上午記者會後在臉書說明他為何願意擔任的三個原因，包括「作為韓國瑜的無黨籍夥伴，陪他回歸善良政治的本質」、「下架蔡英文」、「邁向『科技興國，智慧治國』的境界」。

以下是張善政的臉書發文：

我為什麼願意擔任韓國瑜副手

1. 「作為韓國瑜的無黨籍夥伴，陪他回歸善良政治的本質」

我一直自認是一個沒有藍綠的中間選民，心中只有是非、不問藍綠。過去總統選舉，我曾經投給不同黨籍的候選人。其實我們絕大多數的民眾，已經對藍綠對立深惡痛絕。我希望我在韓國瑜總統身邊，可以幫忙建立民眾對韓政府「只問是非不問顏色」的信心。就像在我行政院長任內，曾經努力協助許多綠營縣市解決問題一樣，塑造國家一股和諧的新氣氛。另一方面，我是一顆「芋頭蕃薯」。大家可以想像，在六、七十年前，外省人與本省人結婚，需要多大的勇氣。我就是在這樣的家庭長大，從小看到外省、本省一家親，和睦相處、和樂融融。我覺得台灣的特色就在於這樣的多元與包容，而這也是我希望要特別幫忙灌注到我們社會的氛圍。

2. 「下架蔡英文」

下架蔡英文，是國內許多有識之士的願望。他們就像我一樣，在蔡英文上任之初曾抱著滿腹期望。但是這股期許已經被她施政無能、口水治國，恣意揮霍國家資源、債留子孫，假民主之名、行綠色獨裁之實，而完全破滅。如果蔡英文再執政四年，我們國家的元氣一定會被消耗殆盡。韓國瑜身負許多關心中華民國前途民眾之託，他要帶領國家擺脫低迷，重振光芒。如果因為我擔任他的副手，可以幫他加分而達成使命，我願意承擔這個責任。而且，有國政顧問團規劃的政策與團隊作為後盾，我深深相信，韓國瑜會有遠優於蔡英文的執政表現。

3. 「邁向『科技興國，智慧治國』的境界」

我們政府的執政機器已經老化，許多地方沒有善用科技工具，導致效率不彰、人力膨脹。我們政府施政缺乏數位創意，許多政策早已趕不上數位潮流，這對許多年輕一代的未來發展非常致命。我原來所學是傳統的工程領域，但這幾十年來浸淫在新科技與數位領域，深刻體會我們必須要為國家的未來發展注入科技與數位基因，才能落實庶民經濟的目標，國家才能有嶄新的面貌。為能達到這個目標，政府高層首長中必須有人具備相關的素養，才能帶動政府整體的轉型與創新。

我過去曾說，在總統選舉中我不會擔任別人的副手，因為副總統只是「吉祥物」、「深宮怨婦」。大家會問，是什麼促使了我的改變？答案很簡單，就是「國政顧問團」。因為我幫韓國瑜統籌國政顧問團，所以我對他未來的施政有非常整體的瞭解和感覺。而副總統一職，可以成為政府施政符合規劃初衷的催化劑，不會只是放在一邊的吉祥物。

我原來盤算明年投票過後，我可以回到浮雲般的日子。現在做了副手的允諾，一諾至少四年，與我原來規劃相差實在太遠。但其實我們每個人都活在俗世裡，誰也無法置身事外；國政若不上軌道，大家生活都不能平靜，搬到深山也是一樣。所以當韓國瑜邀我當他副手時，為了我們國家的未來，我無法說出「不」這個字。這，就是今天我在這裡的原因。

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(中時 )