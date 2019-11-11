竹科某上市大廠已婚女員工（化名），與未婚男同事阿B發生婚外情，遭丈夫發現姦情後，小惠竟謊稱遭阿B性侵，還說對方用她的裸照威脅。小惠丈夫還陪她提告性侵，小惠事後改口是「合意性交」，丈夫改告2人通姦。阿B否認兩人發生性關係，但小惠曾網購女性用情趣用品，由阿B收貨，新竹地院判他8月徒刑，得易科罰金24萬元，上訴高等法院維持原判定讞。至於小惠，丈夫選擇原諒撤告。

根據判決書，2017年2月初，小惠丈夫在她手機發現與阿B的曖昧內容，小惠說阿B一直言語邀約及工作上刁難她，甚至握有她的裸照，不得已與阿B多次到汽車旅館發生性行為。丈夫陪她到婦幼隊提告性侵，但事後小惠改口，坦承姦情。

小惠丈夫提告通姦，阿B否認兩人發生性關係，辯稱汽車旅館都是他自己一人前往。不過因有小惠的證詞，加上她曾網購女性用情趣用品，由阿B去取貨，法官認定兩人非單純友誼往來，足 證犯罪事實，判阿B有罪。

(中時電子報)