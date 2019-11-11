今天是雙十一購物節，阿聯酋航空推出限時限量機票，即日起至25日間購票，經濟艙只要7111元起、商務艙6萬2111元起，出發期間為11月18日至明年6月20日為止，剛好搭上杜拜為期五周的購物節時間，不只如此，到明年2月5日前，阿聯酋航空還額外提供回程10公斤行李託運限額，讓旅客可以放心地大買特買。

阿聯酋航空特別搭上雙十一優惠，推出限時限量的優惠機票，即日起至25日均可購票，出發日期則自11月18日至明年6月20日為止。阿聯酋航空表示，全中東最大的購物盛典「2020杜拜購物節」將於今年12月26日開始，到明年2月1日截止，為期五周，正好在優惠機票出發日期間，旅客可趁機盡情採買。

阿聯酋航空表示，為了盡情購物的旅客，將在明年2月5日前，提供回程額外10公斤的行李托運，台灣旅客可不受限制地盡情採買，不需擔心行李超重還需支付額外費用。

阿聯酋航空指出，優惠機票適用於平日出發的航班、設有不適用日期，經濟艙部分，台灣飛法蘭克福7111元起、蘇黎世9111元起、巴黎1萬111元起、杜拜1萬4111元起。

(中時 )