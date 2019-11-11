桃園市議員詹江村今日也在FB貼出截圖，有桃園農會員工向他陳情11/23日晚上要被逼著帶人參加蔡英文造勢。(詹江村FB)

蔡英文總統即將在高雄成立競選總部，昨日有網友貼出台船企業工會要求工會成員攜眷參加的動員令，就算本人有事也要找代理人，引發質疑。桃園市議員詹江村今日也在FB貼出截圖稱，有桃園農會員工向他陳情11/23日晚上要被逼著帶家人參加蔡英文造勢，被剝奪周末還被要求要帶人，他希望詹江村能幫忙遏止歪風。

桃園市議員詹江村今日也在FB貼出截圖，有桃園農會員工向他陳情，11/23日桃園各農會員工晚上要被逼著帶家人參加蔡英文在大興西路的造勢，他很哀怨被剝奪周末，還卡在周末晚間，還被要求要帶家人，什麼安排都不能了。

抱怨的員工說，蔡造勢還要逼人家動員，人家韓國於哪需要動員，都是自動自發參與，他希望詹江村能幫忙遏止歪風。

網友留言「台船工會也是被逼的」、「她的場真的好冷清」、「票開出來就知道輸贏了！村長加油」、「看能不能要到跟台船一樣的公文，不然等等綠營又反咬說我們在抹黑」、「只好配合，不然會被記下來的，到時工作也沒了」、「待會農會高層又會跳出來說蔡政府讓他們農會賺錢，所以員工是自願的」、「北韓金英文 ？參加造勢要逼迫人民參加？」

(中時電子報)