國政配公布！國民黨總統參選人韓國瑜11日公布副手張善政，韓國瑜表示，張善政一直是他的首選，至於閣揆人選不在此時此刻公布，但是當他的副總統，一定會是非常忙碌的，絕對不可能是備胎、長期沒有聲音的。

韓國瑜說，決定跟期待副總統的過程中，張善政院長一直是首選，因為總統、副總統的組合不光是選票上的考量，還有將來為國家做事情分工上的考量，所以張院長一直是他心目中的首選。

韓也提到，他在台北農產賣菜的時候，張院長剛擔任行政院長，凌晨3點多到4點，為了了解一般人民百姓過年時候的蔬菜、水果供應，跟他一起視察菜巿場，卻沒有任何架子、沒有任何派頭，雖然身為行政院長立刻換上雨鞋。

第二印象是，他跟院長說介意不介意用個簡單的早餐，就是燒餅、油條、豆漿，院長完全不介意，就在小的會客室跟他坐下來，而且閒話家常，所以他對張院長一直是非常景仰、非常崇拜的。

韓說，後續人生是非常奇怪的際遇跟發展，人生的劇本是不可能偷看的，白雲蒼狗的變化這麼大，所以7月15日他獲得國民黨總統的提名之後，他一直把張院長做為他的首選。

至於閣揆的人選，11日沒有公布，但韓國瑜表示，如果張善政院長順利當上副總統，將來跟行政院長之間的互補與搭配，一定會起非常大的作用，而且張善政院長也很清楚，所有國人同胞也很清楚，如果當了韓國瑜的副總統，一定會是非常忙碌的，絕對不可能是備胎、長期沒有聲音的。

(中時 )