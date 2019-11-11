近日連續爆出綠營動員台船、中油等國營事業員工替蔡英文總統連任造勢，11日再傳出桃園市動員義消和防火宣導隊幫小英造勢，還要求各分隊要出50至100人參加周六舉辦的晚會，桃園市消防局長謝呂泉澄清是「民間自發性」，議員黃敬平引用蘇嘉全過去批評胡志強的話痛斥：「幹部跟上面沒默契的話誰敢做？主官應該調職、記過懲處警惕！」

黃敬平說，近日連續爆出綠營動員台船等國營事業員工替小英造勢，蔡英文更在全國醫師後援會大誓師時，點名榮總醫師沒到「她記下了」，引發國家機器資源濫用及違反行政中立一連串疑雲，如今行政不中立燒進民進黨執政的桃園市，義消、義交全都被動員挺小英。

黃敬平說，桃園市義消連同義勇消防、防火宣導、救護及特搜義消總計2516人，也被動員要求在蔡英文11月16日到桃園造勢時全力相挺，每個義消分隊被下令至少要派50至100人到場。

黃敬平直言，小英點名醫師的事件言猶在耳，義消們擔心出席人數太少、或是不去的分隊將被列為黑名單，被長官記下、被秋後算帳，之後就拿不到補助。他也說，義消總隊長是議長邱奕勝，身兼國民黨桃園市黨部主委，都秉持中立、不敢動員義消參加挺韓之友會，桃園市政府和消防局身為主管機關卻縱容，義消被迫捲入藍綠選邊站。

黃敬平強調桃園市義勇消防總隊設在三民消防分隊，接受桃園市政府預算編列的經費補助，義消的救濟金、保險金也都源自市庫，許多議員也會用配合款補助義消購置裝備、設備，卻早在2個月前，就由理事長呂學萬出面，宴請7個大隊總幹事以上層級的幹部吃飯，在飯局當中，以各個擊破方式，到每一桌遊說動員義消參加小英之友會，還說不要發紙本調查會被說嘴，卻透過通訊軟體Line廣發文宣要求參加，直指消防局長謝呂泉就是市長鄭文燦就是背後影武者在「無形施壓」。

消防局長謝呂泉嚴詞否認，強調是民間團體自主行為，絕對沒有動員、也沒有下達命令，還反問：「我難道會這麼笨嗎？」

黃敬平不領情，他說去年陳其邁競選連任高雄市長時，動員義消就引起地方反彈，2010年胡志強跟蘇嘉全競選台中市長時，胡也因動員義消參加競選造勢場合，遭痛批違反行政中立，過去事件歷歷在目，他以蘇嘉全批胡的言論原封不動送給謝呂泉：「遭外界質疑就推給民間，知道後就該制止，動員的主管更應該調職記過懲處！」

鄭文燦則緩頰表示：「我自己選舉都沒動員！」強調不用衝人數跟場面，無論支持哪邊都尊重，不會有秋後算帳跟黑名單，「不會卡韓、也不會反韓！」

(中時 )