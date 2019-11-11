新華社當地時間11月10日晚，國家主席習近平乘專機抵達雅典國際機場，開始對希臘共和國進行國事訪問。習近平和夫人彭麗媛步出專機艙門，希臘外長登迪亞斯等政府高級官員在舷梯旁熱情迎接。禮兵分列紅地毯兩側，行注目禮。

習近平代表大陸政府和大陸人民向希臘政府和希臘人民致以誠摯問候和良好祝願。習近平指出，希臘擁有悠久歷史和燦爛文化，為人類文明進步作出了傑出貢獻。中希文化交相輝映，友好交往源遠流長。作為文明古國，中希雙方均支持文明交流對話，推動不同文明和諧共生。

習近平表示，近年來，中希關係保持高水平發展，兩國高層交往密切，政治互信不斷深化，以比雷埃夫斯港項目為標誌的中希共建「一帶一路」合作成果豐碩，在重大國際和地區問題上保持密切溝通和協調，為世界和平穩定和發展繁榮作出了貢獻。

習近平指出，當前，中希都處在各自發展的關鍵階段，深化雙邊關係、擴大務實合作，符合兩國和兩國人民根本利益。我期待著同帕夫洛普洛斯總統、米佐塔基斯總理等希臘領導人就新形勢下中希關係發展深入交換意見，共同規劃兩國合作未來發展藍圖，一道推動中希全面戰略夥伴關係開啓新的篇章。

丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等陪同人員同機抵達。大陸駐希臘大使章啟月也到機場迎接。

在結束對希臘的國事訪問後，習近平還將赴巴西出席金磚國家領導人第11次會晤。

(中時 )