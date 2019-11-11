中國國家主席習近平今天抵達雅典展開為期3天的訪問行程，尋求與希臘加強各方面的合作。當地媒體報導，預期習近平這次來訪，雙方將有一波「交易案簽署熱潮」。

習近平此行將與希臘總統帕夫洛波洛斯（Prokopis Pavlopoulos）及總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會面，預定雙方在教育、船運與能源等項目簽署合作文書。

習近平在希臘報紙「日報」（Kathimerini）今天刊登的文章指出：「我們要紮實提升各領域務實合作水平，以彼里夫斯（Piraeus）港口項目為龍頭，不斷拓寬合作領域、擴大投資規模。」

希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）7日告訴希臘Thema電台說，對中國而言，與希臘加強關係是優先要務。

他表示，在希臘遭逢危機時，別的國家紛紛走避，中國人卻來訪希臘並且投資。

米佐塔基斯本週稍早赴上海訪問4天，代表團成員來自60多家企業。

希臘親政府報紙「論壇報」（To Vima）以頭版頭條標題「與中國龍聯姻」作報導，預期這次在雅典，雙方將有一波「交易案簽署熱潮」。

米佐塔基斯在今天刊登的專訪中說：「我們有一些重要交易案，有助希臘產品打開中國市場。」

法新社報導，希臘十多年來逐漸與中國建立密切貿易關係，最初的計畫案始於2008年，希臘前保守派政府將主要港口彼里夫斯的貨櫃碼頭經營權售讓予中國最大航運企業中國遠洋運輸公司（COSCO）。

米佐塔基斯在上海訪問時曾表示，中遠在彼里夫斯港的6億歐元投資，可能擴大達10億歐元。

希臘也已簽署加入中國新的「一帶一路」計畫，中國此項計畫在全球投資規模達1兆美元，目的是將中國產品銷售到更廣大的市場。

(中央社)