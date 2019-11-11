叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！「2019新北歡樂耶誕城」從11月15日展開！今年以耶誕魔法城為主題開城，陪伴民眾直到明(2020)年1月1日止，持續48天，今年有熱鬧的開城儀式、童趣嘉年華、異想藝饗市集，還有高規格的巨星耶誕演唱會。與耶誕城主場僅一街之隔的全國最高「50樓Café」自助餐廳也推出首度強打的「海陸雙拼吃到飽」，二大賣點包括北海岸現流魚獲和美國極黑和牛壽喜燒，一次盡享！

今年新北歡樂耶誕城亮點一籮筐！「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」期間限定店更坐擁新北萬坪公園園區，以絕美燈飾打造超夢幻粉紅耶誕村。還有全球第一個「雙塔一樹」雷射光雕秀：首度結合板橋車站大樓及新北市府大樓，以「台灣雙塔」，加上廣場大耶誕樹，透過12組雷射，和全台民眾共度耶誕，一起迎向2020。

「50樓Café」自助餐廳擁有360度環場視野，也是俯瞰新北歡樂耶誕城獨一無二的制高點，置身其間，既可飽覽窗外的雷射光雕秀和絢麗燈海，又可飽餐廳內琳瑯滿目的海陸百匯和耶誕美點，讓身心靈浸浴在歡樂無比的幸福氛圍中！

餐廳主廚陳俊杉要讓大小朋友享受快樂耶誕氛圍，特別情商八斗子漁港噸位最大的「億載號」船長，將每次出海捕撈的魚隻，上岸後立即新鮮直送餐廳，品項包括赤鯮、紅甘、石狗公、馬頭魚、盤仔魚、午仔魚、肉魚…等，主廚再將這些輪替送到餐廳的現流魚獲依其特性，以極簡的鹽烤、清蒸或是煮湯方式，烹製出鮮美飽滿、讓人吮指回味的料理！

另一豪奢享受則是現煮現吃的「美國極黑和牛壽喜燒」，主角是由日本和牛與美國安格斯牛混種的美國極黑和牛，長達20個月的穀物飼養期，是一般美國穀飼牛的四倍時間，肉質擁有豐富的大理石油花，柔嫩多汁，口感更加香甜濃郁！超好吃的牛肉片搭配主廚自製的壽喜燒湯底，佐以時蔬、烏龍麵等配料，送入口中，鮮甜滋味在嘴中擴散，讓人忍不住笑逐顏開！

此外，備受歡迎的餐檯還包括生猛海鮮吧、現流生魚片、現煮熱湯區、以及爐烤美國自然牛，配合歲末節令的特色美食則有花雕蛋白蒸花蟹、紅糟豆醬滷豬腳、豉油王海鮮炒麵、檸汁大章魚番茄沙拉、白酒蒜香淡菜、紐澳良肉汁燴豬棒腿、香煎比目魚佐野菇奶油醬、紫茄鮮蝦青醬義麵、迷迭香嫩烤雞腿…等。

美味甜點也沒少！五彩繽紛的甜點水果也一字排開，除了經典必吃的法式焦糖布丁、德式黑森林蛋糕、千層卡士達、義式提拉米蘇，季節限定的耶誕樹幹蛋糕、草莓慕斯林、和紅豆抹茶巧克力塔等，讓耶誕更甜蜜！

(中時電子報)