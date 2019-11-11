新北市三重區仁愛街昨天下午發生當街砍人案，一名擔酒店經紀的22歲莊姓男子，在三重遭6名持刀男子持開山刀當街砍成重傷，臟器外露，呆坐路旁等待救援，警逮捕6人到案後查出，莊男為了「調小姐」與人衝突，事後兇嫌之一的男子好意擺桌請「和頭酒」，莊男卻置之不理，導致兇嫌認為不給面子，因此號召小弟當街給他教訓。

昨天下午三點半，三重仁愛街傳出急促敲門呼救聲，住戶開門查看，赫見男子渾身是血，跌坐地上，嘴上還不斷喊著「快救我！幫我叫救護車！」旁邊站著3名朋友則一臉驚恐，央求住戶開門讓他們進去躲藏，隨後就看見遠方6名惡煞持開山刀追了過來，住戶趕緊讓傷者一行人進入屋內，惡煞見狀才逃離現場。

三重砍人案發現場留下大片血跡，照片經變色、馬賽克處理。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

莊男被送醫後目前仍在醫院插管治療中，但警方立刻循線尋找涉案車輛及歹徒，昨天晚間帶回6名動手的嫌犯進行偵訊。

據了解，撂人尋仇的賴姓男子在酒店擔任經理，被砍的莊男則是酒店經紀，專門帶小姐去店裡坐檯。日前莊男與另家經紀公司為了帶小姐的事發生糾紛，賴嫌好意請雙方喝協調和解，未料莊男竟拒絕敬賴男酒，讓賴男裡子與面子盡失，任偽裝刻意讓他在小弟面前丟臉，於是號召小弟前往三重討公道，當街將莊男砍成重傷，目前警方已將6嫌移送檢方偵辦。

(中時電子報)