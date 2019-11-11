北市竟有如此誇張竊賊！站在用餐的客人旁，眾目睽睽之下直接「拎」走掛在椅背、放在椅子上的背包，被害、用餐的客人渾然不知，還高興地聊天。竊賊神情自若地漫步走出店家。警方本月8日在大安區逮到陳姓慣竊，依竊盜罪嫌移送檢方複訊，沒想到他剛交保又再度犯案。

警方早已鎖定陳姓竊賊，還以綽號「5秒偷包賊」，因為他的手法都是在咖啡廳、速食餐飲店、捷運地下商家，趁著民眾沒有防備時，下手行竊民眾的包包，本月5日，更鎖定作生意的店家，他認為逛街民眾身上都放卡片，「偷現金」比較實在，在士林夜市內偷一名水果攤販，得手現金6萬多元。

陳姓慣竊早年在高雄犯案，最近「事業重心」北移，轉往他能夠輕易進出的連鎖餐廳，以講電話作為掩護，看被害客人和朋友聊天、低頭吃東西，沒注意後方掛在椅背的背包，直接拎起掛在自己身上，當作自己的物品。

警方調查，陳今年已經被查獲72件，被捕後又比對出10幾件，犯案手法連警方都覺得非常扯。

(中時 )