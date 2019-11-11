部分議員對Taiwan有疑慮，討論是否該用R.O.C，不過最後仍決議以原來名稱通過。（張穎齊攝）

北市將和捷克布拉格將締結為姊妹市，但因為協議書中使用「The City Of Taipei, Taiwan」，引發議員質疑，沒有「中華民國」，因此將提案擱置。北市議會民政委員會11日決議，認為在外交處境艱困下，布拉格已釋出最大善意，仍以「The City Of Taipei, Taiwan」通過，後續將送交議會大會。

國民黨市議員王浩8日在委員會中要求，應改成「Republic Of China」，因為國名不可修改。國民黨市議員張斯綱11日則說，議會絕對支持，但希望外交部跟歐洲司討論，向捷克布拉格溝通關於名稱的問題，做適度了解。

北市府祕書長薛春明表示，市府立場當然優先採用R.O.C，但因布拉格非正式邦交的城市，且捷克和大陸有邦交，「Taiwan」已是竭盡所能，且也是從外交部取得的名稱，這其實是國家機密，即使向外交部要求修改，但在非邦交國的情況很下困難。

北市府發言人周台竹說，若時間一拖再拖，他非常擔心變數很大，這已是布拉格市長對北市的最大善意，這稱呼也比較正式且尊重，不希望這政治主管的範圍。

無黨籍市議員李慶元指出，上週有請北市府統計，用北市名義的有10例，北市議會的有1例，「台灣台北」有5例，「台北台灣」則1例，所以已非先例，他支持。民進黨市議員梁文傑與社民黨市議員苗博雅也都說，不應再拘泥，否則恐被北京打壓而生變。

最後，委員會決議「我國外交局勢困難，委員會全力支持本市發展城市外交，建議市政府未來締結姊妹市簽署文件時，應遵循外交部所頒《地方政府與外國地方政府結盟應行注意事項》辦理」，並送交議會大會等待審議正式通過。

(中時 )