1111光棍節眾人慶祝脫單，卻有人選擇在這天登記結婚，羨煞所有光棍，新北市今天截至上午就有80對新人登記結婚，其中異性75對結婚、同性5對，新北市各戶政事務所也推出專屬活動和限定紀念小物，搭配拍照道具，送上滿滿的祝福。

民政局長柯慶忠表示，新人結婚除選擇吉日，特殊日好記又有紀念性，每年有愈來愈多的新人特別挑選為結婚日，其中不少人認為雙十一的四個「1」字，寓意「一生一世、一心一意」等美意，已成為近年最夯的結婚登記日之一。

新北市各戶所今精心布置光棍節結婚專區與專屬活動，永和戶所佈飾4根與人身同高的數字1造型，並準備棍型麵包供新人享用，祝福新人未來婚姻生活「愛情」與「麵包」兩得意。

新店戶所特製「一生一世、一心一意」大型立體割字，祝福新人幸福快樂一輩子；三峽戶所設置2支巨型彩色棒棒糖，象徵成雙成對的甜蜜佳偶；五股戶所致贈新人香甜爆米花，祝福新人「愛情永遠愛到爆」。

在三重戶所登記結婚的鄭小姐說， 11月11日是與老公的交往紀念日，每年都會花盡心思慶祝這天，為延續這份幸福感，決定把11月11日也變成他們的結婚紀念日。

土城戶所登記結婚的康小姐，今年3月遠赴澳洲藥廠打工，遇到來自馬來西亞的華僑詹先生，同樣到陌生異鄉工作的兩人彼此互相照應，今年9月結束打工後，男方陪女方回到土城定居，特別選在光棍節登記結婚，開心直呼「會是最難忘的回憶」。

(中時 )