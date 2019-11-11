喜憨兒基金會「花采飛揚庇護禮發表暨感恩寄養 × 送愛偏鄉」記者會今天上午在新北市府舉行。（譚宇哲攝）

新北市府輔導喜憨兒基金會，研發全新口味「花采飛揚」新北庇護禮盒，內含4款花草果乾口味手工餅乾及新北包種茶，希望號召更多人一起支持憨兒，市府也結合公益，預計募集1萬6000盒庇護禮，在農曆春節前贈送給新北市寄養家庭及全國偏鄉學童。

喜憨兒基金會「花采飛揚庇護禮發表暨感恩寄養 × 送愛偏鄉」記者會今天上午在新北市府舉行，福山國小泰雅族學生以悠揚的歌聲揭開活動序幕，新北市副市長謝政達、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍、寄養家庭與偏鄉學校代表等皆到場參與庇護禮致贈儀式，並與庇護員工一起體驗彩繪手工餅乾。

謝政達表示，今年首度由勞工局安排專家與顧問至庇護工場，導入完整產品技術、設計規畫及研發資金，協助喜憨兒庇護工場以花草為主題，研發4款全新口味的手工餅乾作為新北庇護禮，希望各界共同支持。

蕭淑珍表示，基金會送愛11年，首次政府團隊協助，讓社會愛心力量更擴大，每一份庇護工場商品與服務，都代表了身心障礙者建立自己成就與價值所獲得的成果，而每一筆消費，都是對他們最大的支持與鼓勵。

勞工局表示，「花采飛揚」新北庇護禮盒特別採用各式花草果乾，創新研發洋甘橙果、玫瑰花蜜、包種橙香及皮薩草乳酪等4款餅乾，由憨兒手工揉製，搭配新北市在地的坪林包種茶罐，帶來全新的嗅覺與味覺雙重享受。

此外，勞工局今年與社會局寄養家庭計畫合作，結合喜憨兒基金會「送愛到偏鄉」活動，預計募集1萬6000盒庇護禮盒，希望在農曆春節前贈送年節禮盒給予寄養兒童少年的新北市寄養家庭、類家庭及全國各偏鄉學童，讓第6屆新北庇護禮更具意義。

(中時 )