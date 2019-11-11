108課綱上路後，高職開大量資訊選修課程，不過電腦軟硬體均跟不上，已嚴重影響到教學。全國教師工會總聯合會今天表示，政府應重視基層學校電腦設備相關需求，調整必要經費項目及設備基準，學校才推得動電腦選修課程。

全教總政策部副主任張文昌說，最近接獲不少高職反應電腦設備使用率過高、更新太慢、電腦設備採購單價太低、軟體更新限制等問題，嚴正影響學校因應108課綱之教學，尤以職校商管群、設備群影響最大。

張文昌說，現在是資訊時代，108課綱實施後，高職對高一生開了不少資訊課程，就已出現軟電腦硬體設備跟不上的窘況，如果不改善，明、後年高二生、高三生也適用新課綱，問題將更大。

張文昌說，現在學校開設的選修課很多均要用到電腦教室，造成電腦教室排可使用率高，也壓縮維修保養時間，進一步惡化電腦教室可用狀況，另一方面也會造成全校排課彈性降低。舉例來說，有國立高職電腦教室排課比例高達83％，比合理值70％高出許多。

張文昌指出，依官方規定，學校電腦設備使用5年以上可以汰換，但目前高職平均用6年，以電腦軟硬體的發展日新月異，更新率明顯偏低，不僅影響教學，也限縮教師課程設計的範圍，更讓課程嚴重落後於產業需求。

依主計處規定，學校採購電腦，每台購置價格以2.5萬元為限。張文昌說，高職商管群、設計群、外語群、餐旅群等，需執行繪圖、影音剪輯、程式語言等大型應用軟體，所需教學電腦的軟硬體規格比一般辦公室的電腦高，建議主計處提高購買價格上限，以提升教學電腦可用之記憶體、SSD固態硬碟、顯示卡之容量及規格，以利教學。

(中時 )