香港立法會10月中才復會，有多項涉及民生的措施撥款排隊等待審批。雖然近日多個會議又有拖延議案情況，但原來立法會四個事務委員會已就近月反修例風波造成的經濟影響，醞釀成立一個「跨小組委員會」，並邀請多個政府部門官員到場，最快在11月底召開首次會議，一齊研究如何「救經濟」。

據港媒報導，香港立法會經濟發展事務委員會、工商事務委員會、財經事務委員會和資訊科技及廣播事務委員會，將會聯合組成一個「救市」跨小組委員會，又將會邀請政府四個不同部門的官員參與會議，包括財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、財經事務及庫務局局長劉怡翔和創科局局長楊偉雄。

政府中人透露，有關部門早於十月底收到通知，知道今個月要開會討論，不過仍未定首次會議的實際日期。另有知情人士表示，跨小組委員會會議除需要與四個事務委員會下，共四十三名委員，亦包括不同部門局長與官員，當中最關鍵是希望陳茂波能夠出席，估計最有機會是於今個月底舉行首次會議。

這個救市小組希望政府各部門交代，在過去多月的社會事件影響下，有多少行業及工種受到影響，其傷害程度有多深。另外又希望財政司司長陳茂波交代，政府還有沒有更多針對性的措施救市，並要涵蓋不同行業，例如旅遊業、零售業、餐飲業、物流業及酒店業等。

另外，今屆政府非常重視的創新科技發展，亦因中美貿戰及香港社會情況變得危危乎。創科原是本港經濟發展的新動力，在去年表現強勁，業界及議員都認為政府要想辦法挽救。其中，有議員關注到美國有機會限制對香港的高科技出口、金融初創出現難以借貸周轉的狀況、社會不穩定令投資者對香港市場卻步、近月示威不斷令創科專才不願來港等等，都深深影響著香港的科技發展。

香港經濟發展事務委員會主席、自由黨黨魁暨紡織及製衣界議員鍾國斌認為，最有效「救市」措施應該要盡快止暴制亂，不過仍需要就如何解決因社會衝突引起的經濟問題，向政府施壓，他再重申政府應考慮寬免一年預繳稅。工商事務委員會主席、經民聯工業界（第二）議員吳永嘉就說，希望通過今次跨小組會議，令垂死的行業回復生機，從而失業率不會再爆升。

(中時 )