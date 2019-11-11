Shaq showed no mercy for Charles Barkley 🤣



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/gepC0xfUQc — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年11月8日

名人堂球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)和「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)又在TNT的攝影棚玩起來了，兩人西裝筆挺在臨時搭起的摔角擂台裡大戰。可惜老巴實在是大不如前，三兩下就被歐尼爾解決了。歐尼爾還展現俐落身手，多送老巴一記地板肘擊。

當然無論真假，這都不是兩人第一次公開單挑了，兩位巨漢的對決被稱為「世界過重級」格鬥，每次都是巴克利被打敗。然而回顧過去籃球場上的打鬥，早年的老巴是敢主動挑釁並把歐尼爾撂倒的，1999年火箭與湖人的這一幕也成為經典鏡頭，這次是紀念兩人打架20周年。

Shaquille O'Neal and Charles Barkley fight during Lakers vs. Rockets game (1999) | ESPN Archives

歐尼爾參加過WWE摔角狂熱大賽，雖然都不是真打，不過歐尼爾和巴克利年少時確實都以凶猛聞名。影星巨石強森(Dwayne Johnson)是前WWE冠軍，他曾跟歐巴二人合影，並表示「我6呎4吋260磅(193公分, 118公斤)耶，你們想像一下跟這兩人站在場上。」

(中時電子報)