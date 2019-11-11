12強複賽開打，各隊的先發輪值大都維持預賽的順序，中華隊明晚對韓國隊之戰的先發投手，外界都推測是預賽第2戰對委內瑞拉的勝投張奕，不過中華隊總教練洪一中今（11）日表示，還沒有確定，最慢會等到晚上再公布。
由於複賽要打4場，也要考量到決賽，教練團把先發輪值擴大，增加胡智為、吳昇峰2人，並且提前告知要出戰的對手，胡、吳兩人都表示準備時間充裕，調整方面沒有問題。
不過先前傳出張奕投完預賽對委內瑞拉之戰後太過疲憊，可能影響複賽的輪值與調度，不過洪總不願證實，僅表示要等對墨西哥之戰打完再來考慮，複賽本來就是一場一場來，要仔細盤算清楚。
至於韓國隊的先發投手，推測應該就是金廣鉉，他是這次全隊兩大左投之一，由於韓國在預賽已擊敗澳洲隊，想先搶下奧運門票，明天擊敗中華隊就十拿九穩，所以推出金廣鉉相當合理。
對此洪一中表示，不只金廣鉉，其他韓國隊投手也都有情蒐資料，中華隊打者全部都會看。
(中時電子報)
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