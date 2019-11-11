國民黨總統參選人韓國瑜宣布前行政院長張善政為副手。民進黨發言人吳濬彥今天表示，韓胡亂開支票，最大的善後功臣就是張善政，做出這樣的選擇並不感到意外。「韓張配」的「跳票組合」，台灣人民會睜大眼睛檢視。

吳濬彥指出，韓國瑜自擔任高雄市長到宣布參選總統以來，對於政策脈絡不認真研究，每每在不了解政策的情況下胡亂開支票，事後再硬拗或直接跳票，而他的國政顧問團，不但是633跳票團隊，現在更轉型成善後團隊，其中最大的善後功臣就是張善政。

他說，國家級的領導人不應慣性信口開河、漫天開空頭支票，事後再仰賴他人不斷澄清、善後。我們希望張善政前院長不會從善後顧問成為善後副手。而如果成為韓國瑜的善後副手，要不停地幫他善後、補洞，或許張善政比韓國瑜更適合成為總統參選人。

吳濬彥表示，我們看到韓國瑜提出故宮文物一次展，張善政強拗成數位故宮；韓國瑜失言罵粗話，張善政強辯現在是在選總統不是在選聖人，不要一直斤斤計較失言；韓國瑜提出免費遊學，張善政硬扯不要追究名詞等等，如此多次的善後紀錄，事實上，就是為跳票硬拗。韓張配這樣的「跳票組合」，台灣人民會睜大眼睛檢視。

(工商 )