人行連續11日暫停逆回購 13:002019/11/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行11日宣布，公開市場繼續暫停逆回購（附賣回）操作，這也是人行連續第11日暫停逆回購操作。 人行宣布，目前銀行體系流動性總量處於較高水準，因此11日不開展逆回購操作。據此計算，本日公開市場既無資金投放亦無回籠。 據路透統計，本周人行公開市場無逆回購到期。此外，周五（15日）還將實施新一輪定向降準，本次定向降準為今年9月人行宣布的降準組合政策的一部分。 (工商 ) #人行 #11 #公開市場 #操作 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 松果購物雙11首周開紅盤 訂單量較去年同期增7成 10:112019/11/07 財經 《金融股》「雙11」神卡駕到，網購剁手族集合 10:342019/11/07 財經 《業績-電子商務》創業家10月營收創同期高，前10月增1.62％ 10:512019/11/07 財經 蝦皮雙11狂灑破億購物金 iPhone 11 限量11元搶購 08:352019/11/08 財經 《資訊服務》網家雙11推米其林料理，泰式「baan」先上菜 13:242019/11/08 財經 《業績-百貨》東森購物前10月營收年增24％ 13:242019/11/08 財經 愛買雙11超殺 iPhone 11 Pro打對折 17:322019/11/08 消費 楊丞琳現身蝦皮購物雙11直播間 狂灑億元購物金、11元搶iPhone Pro Max 19:212019/11/08 消費 家樂福雙11家電4.8折起 生鮮和熟食foodpanda可外送 19:202019/11/08 消費 HAPPY GO攜手八大電商 雙11點數狂飆11倍 04:152019/11/09 消費 兩岸熱門新聞 香港被槍傷青年 完成手術情況危殆 - 兩岸 香港三罷再起！港警疑開3實彈 2青年中槍倒地 - 兩岸 警於港大施放催淚彈 多所大學取消今日課程 - 兩岸 乒乓球世界盃團體賽 陸男團3：1韓國八連冠 - 兩岸 - 旺報 川普再變卦稱不撤關稅 A股三大股指下挫逾1％ - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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