中國人民銀行11日宣布，公開市場繼續暫停逆回購（附賣回）操作，這也是人行連續第11日暫停逆回購操作。

人行宣布，目前銀行體系流動性總量處於較高水準，因此11日不開展逆回購操作。據此計算，本日公開市場既無資金投放亦無回籠。

據路透統計，本周人行公開市場無逆回購到期。此外，周五（15日）還將實施新一輪定向降準，本次定向降準為今年9月人行宣布的降準組合政策的一部分。

(工商 )