外電引述消息稱，即將赴港上市的大陸電商巨頭阿里巴巴集團已將花旗集團、摩根大通和摩根士丹利加入其香港上市交易的銷售行列，而且也邀請了幾家中資銀行，而且本週五（15日）開始接受投資者認購，並於下週三（20日）對發行定價。據稱，阿里巴巴本次可能融資最多150億美元。

報導稱，本次阿里巴巴赴港上市，至少4家中國國有投資銀行參與，分別為農銀國際、建銀國際、工銀國際、中銀國際。此前有報導稱，瑞信集團和中金公司牽頭安排阿里巴巴的香港股票發行交易。

知情人士說，今次阿里巴巴可能融資至多150億美元，但發行的時間和規模可能會因市場狀況而改變。此外，阿里巴巴可能會將集資所得投入到人工智慧等新技術或螞蟻金服等快速擴張的附屬企業上。

事實上，阿里巴巴剛於上週五宣佈，向其物流關聯企業菜鳥網路增加人民幣233億元投資，持股從約51％增至約63％。阿里巴巴指，這項投資將用於在最新一輪融資中認購新發行的菜鳥普通股，並從菜鳥現有股東那裡購買一些股權。

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