樂視網、法拉第未來（Faraday Future）創始人賈躍亭傳出致信百餘名債權人，稱自己是樂視生態一夜崩塌的第一責任人，並在信中表示「還債回國和把FF做成是我時刻背負的重任」，目前已竭盡全力陸續償還超過30多億美元債務，待償還債務約36億美元，減去已凍結待處置國內資產及可轉股的擔保債務，債務淨額約為20億美元。

據澎湃新聞網報導，賈躍亭也在信中邀請債權人11月25日到訪FF參加債權人大會，將與債權人溝通FF的融資和IPO規劃、短中長期戰略規劃及進展以及參與FF91試乘，並當面向債權人道歉。

賈躍亭信中說，「正是我所犯的三大致命錯誤造成樂視體系的失敗，繼而導致大家的債務無法及時償還，我深感抱歉和愧疚，同時我也衷心感謝大家多年來的理解和支持，我會更緊密地與大家溝通，共同解決問題。」

賈躍亭是樂視系與FF的創始人，2017年，樂視體系陷入資金鏈危機，當年6月26日，招行向上海高院申請財產保全，凍結樂視系公司及賈躍亭夫婦12億資產，隨即賈躍亭避走美國，將個人精力轉向投資的電動汽車初創品牌法拉第未來，但承諾對國內債務盡責到底。不過，法拉第未來也持續處於資金緊張的狀態中。

今年10月，賈躍亭宣布在美申請個人破產重組（chapter 11），稱將把全部資產通過債權人信託方式轉讓給債權人，並由債權人委員會和信託受託人控制和管理。該方案完成後，賈躍亭將不再持有任何FF的股權。

(旺報 )