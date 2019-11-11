越南爆發非洲豬瘟疫情數月以來，當地已撲殺大量染病豬隻，導致豬肉供應短缺，價格翻倍。越南養殖局表示，豬肉價格最近高漲，創下5年來新高。

越南今年2月首次發現非洲豬瘟病毒，疫情隨後不斷擴大。越南農業與農村發展部數據顯示，截至10月中旬為止，全國共63個省市爆發非洲豬瘟疫情，被迫撲殺染病豬隻逾550萬頭。

由於豬肉供給大幅減少，越南北中南三區生豬價格最近2個星期以來都呈現大幅飆漲的趨勢。生豬價格介於每公斤6萬2000越盾（約新台幣83元）至7萬3000越盾之間，其中北部地區因為民眾豬肉食用習慣與需求較大，加上鄰近中國豬肉進口需求大增，漲勢最為猛烈。

以市場零售而言，越南各地最近豬肉價格介於每公斤9萬越盾至17萬越盾之間，增加2至3成。

「越南網」新聞網站9日報導，越南農業與農村發展部養殖局代理局長阮春楊（Nguyen Xuan Duong）表示，豬肉價格最近高漲，創下5年來新高。

報導引述農產品加工與市場發展管理局指出，未來豬肉短缺情況可能更為嚴重，尤其是今年底至明年初民眾肉品需求大增，建議消費者改食用其他肉品，以免加大豬肉供應的需求壓力，導致價格繼續上漲。

報導說，越南農業機構除了促進養殖業結構重組，推動其他家畜和家禽等養殖業發展，也建議各地農業單位在確保疫情安全的情況下，鼓勵農戶重新養豬，以彌補肉品缺口。

(中央社)