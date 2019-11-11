國民黨總統參選人韓國瑜宣布副手是前行政院長張善政，對於韓張配，文化大學新聞系主張早在國民黨初選時即說，若能搭檔是美事一樁，今天又說，這個組合又接地氣、又會治國。

胡幼偉6月在臉書提及，高雄市長韓國瑜豪放熱情，張善政則儒雅沈穩，若能成為搭檔，美事一樁。胡幼偉認為，韓國瑜若能得張助，對選情自是利多。張無政黨色彩，更無任何可供抹紅、抹黃或抹黑空間。形象端正專業，是各方都可接受或至少難以攻擊的行政幹才。

胡幼偉當時說，張既還有心為國為民服務，也願出手助韓，韓若能於初選勝出，應正式邀請張入韓營。韓豪放熱情，張儒雅沈穩，若能成為搭檔，美事一樁。

胡幼偉今天則是臉書說，國政配成形，韓的競選將進入最後衝刺階段。張善政擔任副手的意義，在於韓除了以個人政治魅力獲取民心外，專業的治國能力，更是韓藉由張善政而具體化的政治承諾。又接地氣、又會治國，是這組候選人的最大賣點！

(中時 )