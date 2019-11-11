台北城市科大觀光系三年生黃詠琪，為祖傳三代古早味零嘴換新裝，她為外包裝注入時尚概念，選擇以環保玻璃瓶裝取代傳統塑膠外包裝，這項設計作品榮獲「2019 Artisan Festival韓國國際技能大賽」金牌。

「2019 Artisan Festival韓國國際技能人大賽」在11月3日晚間舉行頒獎典禮，來自韓國、荷蘭、澳洲、台灣、泰國、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南等13個國家，千名選手參與盛會。台北城市科大觀光系與烘焙學程師生共得到4金1銀的好成績。

城市科大觀光系大三生黃詠琪、教授李奇嶽與林巧芸三人分別以順利高香酥禮盒、巧芸堂蝴蝶酥禮盒以及咖啡禮盒組獲2金1銀；烘焙學程大二生謝昱瑩以結婚蛋糕「註定」、糖花工藝「三思」獲得2金。

獲金牌的觀光系三年生黃詠琪表示，順利高香酥是祖父為了推廣當地農產而研究的畢生心血，高香酥是他祖父用高粱研發，純手工製作的古早味零嘴，從小看到祖父、父兄輩辛苦的製作、包裝、送貨。

在這次比賽中，她注入新的包裝創意，改變原本傳統塑膠袋包裝，選擇了使用環保的玻璃瓶裝，並且以小花布在瓶蓋上裝飾，保存台灣傳統古早味零嘴的風貌，在韓國一得金的第一時間，她立刻將得獎消息告訴祖父黃木筆，祖父感到相當欣慰。

黃詠琪表示，為了想融入新時代的包裝概念她常想到失眠，也換過紙盒、鐵盒、利口包，最後決定以玻璃瓶來重新設計，她現在已有信心要為家族古早味做更多改革的使命。

烘焙學程大二生謝昱瑩的2金作品中，她挑戰三層的結婚蛋糕，為了做好參賽作品「註定」，從暑假開始苦練，整個作品高有50公分高，底部的新娘新郎的臉部表情是關鍵，為了能有生動的表情，整整花了一星期才揉捏出最柔美的相貌，生動的表情也受到評審的肯定，她感謝練習過程中有烘焙學程老師盧彥緯的不斷指導，才能使她第一次出國就得奪金。

(中時 )