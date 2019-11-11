轟動全球的巨型《黃色小鴨》回來了!還記得曾經漂浮在基隆港的黃色小鴨！還有坐落在桃園地景藝術節的《月兔》！這些都是荷蘭籍藝術家霍夫曼的經典作品，這次，霍夫曼再次帶著最受歡迎的11件經典作品，即將在華山1914文創園區首次展出!即日起可購買預售單人票200元(享有原價57折的優惠)。

「我把動物FUN大了!霍夫曼的療癒動物園」，是藝術家霍夫曼為了本次的展覽，重新詮釋經典作品，打造11座全新超大型的動物氣墊，也是全球首次展出氣墊作品，不但可以接近可愛又充滿設計感的作品，平常的藝術作品可遠觀而不可亵玩焉，來到這裡，蹦蹦跳跳之餘還可以近距離觸摸裝置藝術作品的觸感，體驗藝術與生活零距離的趣味之外，還可以從作品身上獲得放鬆療癒的效果。

今年年底在華山1914文創園區強勢登場!霍夫曼的療癒動物園，讓你彷彿回到兒時的純真世界裡，沉浸在快樂無比的時光，即日起可至時藝官網、ibon售票系統、GOMAJI團購網、博客來售票網及全家FamiPort購票，預售單人票販售至12月27日止，好康的優惠千萬別錯過。展覽將於12月28日開展，更多資訊請洽Facebook「霍夫曼的療癒動物園」查詢。

預售票資訊

票種：預售單人票200元

販售期間：即日起-2019/12/27

購票管道：時藝官網、ibon售票系統、GOMAJI團購網、博客來售票網、全家FamiPort

展覽資訊

「我把動物FUN大了!霍夫曼的療癒動物園」

展覽日期：2019/12/28-2020/4/5

展覽時間：10:00-18:00 (17:30最後售票/進場)

展覽地點：華山1914文創園區 東2ABC

授權單位：弗洛倫泰因·霍夫曼工作室、蔚龍藝術

主辦單位: 時藝多媒體、寬宏藝術、人文遠雄博物館

主要贊助：中國信託

指定飯店：幕舍酒店

洽詢專線：02-66169928

(中時電子報)