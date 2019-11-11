轟動全球的巨型《黃色小鴨》回來了!還記得曾經漂浮在基隆港的黃色小鴨！還有坐落在桃園地景藝術節的《月兔》！這些都是荷蘭籍藝術家霍夫曼的經典作品，這次，霍夫曼再次帶著最受歡迎的11件經典作品，即將在華山1914文創園區首次展出!即日起可購買預售單人票200元(享有原價57折的優惠)。
「我把動物FUN大了!霍夫曼的療癒動物園」，是藝術家霍夫曼為了本次的展覽，重新詮釋經典作品，打造11座全新超大型的動物氣墊，也是全球首次展出氣墊作品，不但可以接近可愛又充滿設計感的作品，平常的藝術作品可遠觀而不可亵玩焉，來到這裡，蹦蹦跳跳之餘還可以近距離觸摸裝置藝術作品的觸感，體驗藝術與生活零距離的趣味之外，還可以從作品身上獲得放鬆療癒的效果。
今年年底在華山1914文創園區強勢登場!霍夫曼的療癒動物園，讓你彷彿回到兒時的純真世界裡，沉浸在快樂無比的時光，即日起可至時藝官網、ibon售票系統、GOMAJI團購網、博客來售票網及全家FamiPort購票，預售單人票販售至12月27日止，好康的優惠千萬別錯過。展覽將於12月28日開展，更多資訊請洽Facebook「霍夫曼的療癒動物園」查詢。
預售票資訊
票種：預售單人票200元
販售期間：即日起-2019/12/27
購票管道：時藝官網、ibon售票系統、GOMAJI團購網、博客來售票網、全家FamiPort
展覽資訊
「我把動物FUN大了!霍夫曼的療癒動物園」
展覽日期：2019/12/28-2020/4/5
展覽時間：10:00-18:00 (17:30最後售票/進場)
展覽地點：華山1914文創園區 東2ABC
授權單位：弗洛倫泰因·霍夫曼工作室、蔚龍藝術
主辦單位: 時藝多媒體、寬宏藝術、人文遠雄博物館
主要贊助：中國信託
指定飯店：幕舍酒店
洽詢專線：02-66169928
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。