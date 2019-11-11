國民黨總統參選人韓國瑜今（11）日早上在高雄宣布副手就是國政顧問團總召張善政後，會後受訪時表示，當時獲得國民黨總統參選人提名後，心中就一直把張善政院長當成副手的首選，也非常感謝張院長願意接受、一起為中華民國打拼，而這個決定已經有段時間了。談到對張善政的第一個印象，韓國瑜透露，「他非常接近庶民基層、關心民眾」，完全沒有任何架子。

韓國瑜透露，自己與張善政之間的默契，是經過理念想法的交換、及互相磨合的過程中而建立，昨天臨時邀請張院長從花蓮趕過來參加記者會，是因為星期三國民黨中常會要通過，因此選擇在今天發布。

韓國瑜提到，總統與副總統的組合並不是選票的考量，最重要的是將來為國家做事分工。談到對張善政的第一個印象，韓國瑜表示「他非常接近庶民基層、關心民眾」，韓國瑜表示，自己過去擔任北農總經理賣菜的時期，張善政剛擔任行政院院長，凌晨三四點就來菜市場視察，完全沒有任何架子。「他從頭看到尾，而且非常仔細詢問細節，結束後就在菜市場非常簡陋的會客室裡閒話家常、一起用早餐」。

韓國瑜表示，張善政當時一邊關切蔬果價格及供應量，沒有任何架子。對於張善政所提及的「以科技興國」，來帶動更多經濟發展機會，韓國瑜深感認同。韓強調，「心」非常重要，弱勢族群、低收入戶或不景氣的行業都是苦人，而心在哪行動就在哪，反之心若不在，用「撥錢就結束」這樣的心態，來面對人民的陳情請願是不對的，因此未來一定要發展臺灣更好的經濟，來照顧低收入及弱勢，他們的心一定會在人民身上。

談到這次選舉，韓國瑜團隊最主要的目標就是「臺灣安全、人民有錢」，因此未來執掌分工非常明確，總統職責為兩岸、國防、外交，也就是所謂的「臺灣安全」，而行政院長最重要的職責就是「人民有錢」， 未來張善政在「人民有錢」這部分一定會投入非常多的心力和奉獻，將來副總統與行政院長之間的搭配一定會有很大作用。

韓國瑜表示，張院長很清楚，擔任自己的副總統一定是非常忙碌，絕對不可能是備胎或沒有聲音的人，所以未來與行政院長間是個有機組合，至於行政院長的執掌也劃分的很清楚，未來會在適當時機公布。

(工商 )