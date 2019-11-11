11月11日是「光棍節」，是單身族群的節日，但前石門鄉長鄭庚和的愛女鄭靖縈與先生李昊軒反其道而行，決定選在11日於三重戶政事務所登記結婚。會選這天登記結婚是因為鄭靖縈與李昊軒初次見面是11日、交往紀念日是11月11日，求婚更是在1月11日，李昊軒更承諾會將妻子捧在手心「一生一世」只愛她1人。

當年，擔任手機工程師李昊軒在光棍節這天，約鄭靖縈到台中遊玩，經過情人橋時，李昊軒鼓起勇氣對鄭靖縈告白「聽說男女一起經過這座橋，就會成為情侶」，心中早對李有好感的鄭靖縈心花怒放，答應告白，2人在光棍節這日成為情侶。

李昊軒表示，鄭靖縈在三重區全國漁會上班，每天都得早起上班，卻為了他天天開伙，除了愛她的美麗、也愛她的貼心。老家在南部的李昊軒也決定為了鄭靖縈在三重定居，並偷偷做了求婚影片，傾訴平常說不出口的愛意，鄭靖縈感動萬分，答應求婚。

三重戶政事務所也特別打造結婚專區供新人拍照留念，營造浪漫氛圍，只要11月11日結婚登記者，皆可獲得「幸福禮袋組」，祝福新人，幸福成雙。

(中時 )