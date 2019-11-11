印尼峇里島一對情侶老師平時愛看色情片，某日男師看到3P激情片，突想找女學生躍躍欲試，試探幾個人後，最後找來一名女同學「旁觀」，沒想到女同學加入「三人行」激戰後，愛上男老師，因不滿被女老師「勸退」，向家人哭訴遭性侵此事才曝光。

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綜合外媒報導，這對情侶老師時常在學校上網看A片，甚至直接操演，有一天看到「3P」激戰片，男老師突然向女老師提議，找一個女學生來見習旁觀，獲得同意後就選了一位乖巧的女學生。

男師邀女學生3P，竟變兩個女人的戰爭。（影片來源：YouTube）

女同學看到2位老師激戰，自己也慾火焚身，便獲邀加入「三人行」，不料女學生卻情竇初開，愛上男老師，但被女老師「勸退」，要專心於學業，女學生難過向家人哭訴遭老師性侵，此事才曝光。

由於女學生加入3P是事實，情侶老師最後被依「與未成年發生性交罪」移送法辦，恐面臨15年以上牢獄之災，另校方已將2名老師開除，並通報教育局不得再任教。

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(中時電子報)